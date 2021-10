Vous cherchez un antivirus performant et pas cher ? Avira baisse ses prix jusqu'à -60%

Alors que les attaques en ligne, notamment le phishing et les ransomwares, se démultiplient en ce moment, mieux vaut être équipé d'un bon antivirus, et Avira est une solution adéquate. En plus, vous pouvez choisir entre trois offres différentes pour être au plus près de vos besoins. La première, Avira Pro, est à seulement 20,95€ pendant un an, puis 34,95€/an si vous conservez cette solution, soit un joli rabais de -40%.

La deuxième, Avira Internet Security, vous est proposée à 21,95€ l'année. Une coquette réduction de -50% la première année, puis 44,95€/an si vous restez chez Avira. Enfin, Avira Prime, la solution la plus complète, vous est proposée à 39,95€ la première année , puis 99,95€/an ensuite, soit -60% de réduction. Dans tous les cas, notez bien que vous disposez d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé.