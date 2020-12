La solution antivirus Avira Prime déjà à moitié prix avant le Black Friday

Avira Prime est un service de protection très complet qui s'utilise aussi bien sur PC que sur smartphone. C'est avant tout un antivirus particulièrement réactif qui empêchera toute intrusion malveillante sur votre appareil et qui vous évitera également de cliquer sur des liens pièges. Comme il est mis constamment à jour, il repère instantanément tous les malwares, même les plus récents.

En plus de cette solution antivirus, le service contient un VPN intégré fiable et efficace. Vous pourrez circuler sur le Web en étant toujours protégé et en faisant respecter votre vie privée, car vos informations personnelles comme votre connexion seront chiffrées et donc invisibles. Marre des publicités intrusives intempestives ? Avec un VPN, vous n'aurez plus ce problème. Vous pourrez ainsi faire toutes vos courses de Noël en ligne sans prendre le risque que votre navigateur ne crache le morceau à vos proches s'ils se connectent après vous.

Cerise sur le gâteau, Avira Prime contient également un gestionnaire de mots de passe. Avec le nombre de comptes, les mots de passe s'accumulent et il est parfois difficile de tous les retenir… or, pour une connexion sécurisée, il est conseillé d'utiliser une combinaison unique pour chaque site. Ce service retient pour vous tous vos mots de passe, vous pouvez donc sécuriser l'ensemble de vos comptes sans vous arracher les cheveux.