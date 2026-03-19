Le timing de cette promotion n’est pas anodin. Kioxia, l’un des principaux fabricants de mémoire NAND au monde, a officiellement confirmé que l’intégralité de sa capacité de production 2026 était déjà réservée, poussée par l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle.

Résultat : les prix des SSD NVMe ont progressé de 30 à 60% ces derniers mois, et la tendance devrait se maintenir au moins jusqu’en 2027. Dans ce contexte, trouver un SSD Gen4 performant à moins de 90 € relève presque de l’aubaine. La remise de 30 € par rapport au prix de lancement n’est pas spectaculaire sur le papier, mais elle prend une autre dimension face à un marché qui remonte structurellement.