Le marché des SSD NVMe traverse une période de turbulences inédites, avec des tensions d’approvisionnement qui font grimper les prix semaine après semaine. Avant que la facture ne s’alourdisse encore, le Lexar ARES 512 Go PCIe Gen4 mérite qu’on s’y attarde sérieusement.
Difficile d’ignorer cette fenêtre de tir quand on sait ce qui se passe en coulisses sur le marché du stockage. Le Lexar ARES 512 Go M.2 2280 PCIe Gen4x4 affiche 89,99 € au lieu de 119,99 €, soit une remise de 25% sur un SSD qui revendique 7 200 Mo/s en lecture séquentielle. Ce profil de prix intéresse autant le joueur qui veut muscler son PC ou sa PS5 que le professionnel en quête d’un stockage rapide sans dépenser une fortune.
Un bon plan à replacer dans son contexte de marché
Le timing de cette promotion n’est pas anodin. Kioxia, l’un des principaux fabricants de mémoire NAND au monde, a officiellement confirmé que l’intégralité de sa capacité de production 2026 était déjà réservée, poussée par l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle.
Résultat : les prix des SSD NVMe ont progressé de 30 à 60% ces derniers mois, et la tendance devrait se maintenir au moins jusqu’en 2027. Dans ce contexte, trouver un SSD Gen4 performant à moins de 90 € relève presque de l’aubaine. La remise de 30 € par rapport au prix de lancement n’est pas spectaculaire sur le papier, mais elle prend une autre dimension face à un marché qui remonte structurellement.
Ce que le Lexar ARES apporte vraiment à votre configuration
La gamme ARES de Lexar est clairement positionnée pour les usages intensifs : gaming, création de contenu, montage vidéo léger et upgrade PS5. Au format M.2 2280 single-sided de seulement 2,45 mm d’épaisseur, il s’intègre sans difficulté dans les PC de bureau, les laptops et le slot M.2 de la PlayStation 5.
La garantie constructeur de cinq ans et un MTBF annoncé à 1 500 000 heures témoignent d’une ambition de durabilité cohérente avec le positionnement gaming et professionnel de la marque. Les SSD de la famille NM790, que la rédaction de Clubic a eu l’occasion d’analyser dans ses comparatifs NVMe, ont confirmé que Lexar savait conjuguer débits élevés et fiabilité sur le long terme.
Les bons plans immanquables Amazon du moment
- SSD Samsung 990 Pro NVMe 2 To à 285,88 € au lieu de 388,90 € 🔥
- DDR5 Corsair Vengeance RGB 32 Go à 441,24€ au lieu de 611,99€ 🔥
- Clavier Logitech MX Keys à 79,99 € au lieu de 119,99 € 🔥
- Google Pixel 9a 128 Go à 384,99 € au lieu de 549 €
- Mini PC Nitro H2 Windows 11 Pro à 699,99 € au lieu de 849,99 €
- Caméra intérieure Blink Mini à 14,99 € au lieu de 25,99 €
- Apple AirPods Max (USB-C, version 1) à 488 € au lieu de 579 €
Ce SSD face à la concurrence Gen4 : ni le plus rapide, ni le moins bien placé
À 89,99 €, le Lexar ARES 512 Go se positionne dans une zone de marché compétitive où Samsung, WD et Crucial proposent également des références Gen4 dans cette capacité. Ce qu’il apporte, c’est un équilibre entre marque reconnue, performances annoncées sérieuses et une garantie longue durée ; ce qu’il n’apporte pas, c’est la polyvalence maximale d’une version 1 To, dont les vitesses d’écriture grimpent à 6 500 Mo/s contre 4 400 Mo/s seulement sur ce 512 Go.
Ce qu’on pense vraiment de cette offre
Avant de plonger dans le détail, une projection concrète s’impose : en 512 Go, ce SSD convient à une installation Windows + quelques jeux AAA, mais il faudra vite jongler avec l’espace si vous pratiquez le montage vidéo. Voici ce que notre analyse retient.
✅ Les points forts
- Débits en lecture très élevés (7 200 Mo/s), conformes à ce qu’on attend du Gen4 en 2026
- Compatibilité élargie : PC desktop, laptop et PS5, grâce au format single-sided compact
- Garantie cinq ans, rassurante pour un SSD destiné à un usage régulier et intensif
- Un tarif en phase avec la réalité d’un marché sous tension, avec 25% de remise sur le prix de lancement
- Endurance correcte pour la capacité : 500 TBW annoncés
❌ Les points faibles
- Écriture séquentielle limitée à 4 400 Mo/s sur le 512 Go, nettement en retrait par rapport aux versions 1 To et 2 To de la même gamme (6 500 Mo/s)
- Capacité de 512 Go rapidement insuffisante pour les gamers multitaskers ou les créateurs de contenu
- Absence de dissipateur thermique dans le packaging, à prévoir selon votre configuration
✅ Verdict de la rédaction :
Ce bon plan s’adresse avant tout à celui ou celle qui cherche un SSD NVMe Gen4 fiable et rapide pour un budget maîtrisé, dans un contexte de marché où attendre coûte de l’argent. Le Lexar ARES 512 Go remplit honnêtement son contrat pour un usage PS5, une installation OS ou un PC de jeu sans prétention de stockage massif.
En revanche, si vous avez besoin de capacité ou si vous visez les meilleures performances d’écriture, regarder du côté du 1 To, dont le rapport prix/vitesse est nettement plus équilibré, reste la décision la plus raisonnée. Dans tous les cas, avec un marché qui risque de ne pas retrouver ses prix planchers avant 2027, saisir un SSD Gen4 sous les 90 € aujourd’hui, c’est prendre une décision d’achat plutôt éclairée.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète