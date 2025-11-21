Le MSI Spatium M461 s'affiche aujourd'hui à 64,99 € chez Amazon, soit une baisse de 31 % et le tarif le plus bas jamais enregistré. Ce SSD M.2 NVMe accélère le démarrage de votre PC et réduit nettement le temps de chargement de vos applications lourdes.

Pendant le Black Friday, la marque propose ici une capacité de 1 To dans un format compact, idéale pour booster une configuration vieillissante ou étendre le stockage d'un portable sans effort. La compatibilité PCIe 4.0 garantit des transferts rapides, utiles pour les gros fichiers ou les jeux volumineux.