Le MSI Spatium M461 s'affiche aujourd'hui à 64,99 € chez Amazon, soit une baisse de 31 % et le tarif le plus bas jamais enregistré. Ce SSD M.2 NVMe accélère le démarrage de votre PC et réduit nettement le temps de chargement de vos applications lourdes.
Pendant le Black Friday, la marque propose ici une capacité de 1 To dans un format compact, idéale pour booster une configuration vieillissante ou étendre le stockage d'un portable sans effort. La compatibilité PCIe 4.0 garantit des transferts rapides, utiles pour les gros fichiers ou les jeux volumineux.
Le SSD NVMe délivre des vitesses de lecture et d'écriture élevées, ce qui aide à lancer vos programmes plus vite. Sa capacité de 1 To permet de stocker de nombreux jeux et documents sans se soucier de l'espace disponible. Il convient aussi bien à un usage bureautique qu'au jeu vidéo.
- Vitesse de lecture jusqu'à 5000 Mo/s, idéale pour le lancement rapide des logiciels et jeux volumineux
- Capacité de stockage 1 To adaptée à la gestion de bibliothèques de documents, jeux ou vidéos
- Endurance de 250 TBW (téraoctets écrits) et garantie constructeur de 5 ans, pour un usage intensif en toute sérénité
- Sécurité renforcée avec fonctions de protection des données, correction d'erreurs et chiffrement TCG Pyrite
- Format M.2 2280 compact, s'installe facilement dans la majorité des PC portables et fixes modernes
- Incompatible avec les anciennes cartes mères non compatibles PCIe 4.0, débit limité sur PCIe 3.0
- Absence de dissipateur thermique, nécessite parfois un refroidissement additionnel pour maintenir les performances sur de longues sessions
Une capacité généreuse et un format très compact
Le SSD s'intègre facilement dans la plupart des ordinateurs récents, qu'il s'agisse d'un PC fixe ou d'un portable. Son format M.2 2280 évite les câbles et les boîtiers encombrants, tout en gardant votre espace de travail dégagé. Les transferts rapides simplifient la gestion des fichiers volumineux, comme des vidéos ou des jeux. On apprécie aussi le fait de ne pas avoir à attendre quand on copie des dossiers lourds, c'est un petit confort au quotidien.
Le contrôleur performant gère automatiquement l'intégrité des données, ce qui rassure sur la durée de vie. Vous pouvez ainsi conserver vos photos ou vos projets importants sans craindre une perte accidentelle. Certains diront que la garantie de cinq ans ajoute encore à la tranquillité d'esprit, surtout si vous comptez utiliser ce SSD pour un usage régulier ou professionnel.
Un rapport capacité-prix rare pour ce format
Amazon affiche le MSI Spatium M461 à 64,99 € avec une garantie de cinq ans, ce qui positionne ce modèle parmi les plus compétitifs du marché actuel. Ce SSD combine espace de stockage généreux, fiabilité et installation simple, bien adapté à un usage quotidien.
Sa compacité et ses performances en font une solution pratique pour moderniser un ordinateur sans contrainte technique. On peut trouver que le rapport qualité-prix, dans ce contexte, facilite vraiment la gestion des données volumineuses.
