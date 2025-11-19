Pour garantir des débits élevés, le NAS intègre deux ports 2,5 GbE, parfaits pour accélérer les transferts ou configurer une agrégation de liens. Il dispose également de deux emplacements M.2 NVMe, destinés à la mise en cache SSD afin d’améliorer la réactivité du système et des applications les plus exigeantes. Sous TOS 6, son système d’exploitation, le F4-424 propose une interface claire et une large sélection d’outils : synchronisation cloud, sauvegardes automatisées, partage sécurisé, hébergement de fichiers et même transcodage vidéo 4K.

Que ce soit pour stocker des photos, centraliser des documents professionnels, héberger un serveur Plex ou organiser un espace partagé pour une équipe, le F4-424 s’adapte facilement aux usages grâce à une approche modulaire et évolutive. Avec la promesse de TOS 7 à venir et une connectique complète, il constitue une solution durable pour optimiser son écosystème numérique et sécuriser ses données au quotidien.