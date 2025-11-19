Pour le Black Friday, TerraMaster met en avant l’un de ses modèles les plus polyvalents, pensé pour un stockage fiable, rapide et facile à gérer. Une promotion idéale pour équiper un foyer ou une petite entreprise d’un NAS moderne et évolutif.
Spécialisé dans les solutions de stockage réseau, TerraMaster propose depuis plusieurs années des NAS performants adaptés aussi bien aux particuliers qu’aux petites structures professionnelles. À l’occasion du Black Friday, la marque applique une réduction exceptionnelle sur son F4-424, un modèle 4 baies hautes performances. Habituellement affiché à 549,99 €, il tombe momentanément à 412,49 € pour le Black Friday, soit 25 % de remise. Une belle opportunité pour investir dans un NAS puissant, évolutif et pensé pour gérer facilement fichiers, sauvegardes et multimédia.
Pourquoi choisir le TerraMaster F4-424 ?
- Deux ports 2,5 GbE rapides
- Mémoire DDR5 extensible à 32 Go
- Cache SSD via deux emplacements M.2 NVMe
TerraMaster F4-424 : un NAS puissant et évolutif pour la maison comme pour le bureau
Le TerraMaster F4-424 est conçu pour offrir un stockage réseau rapide et fiable dans un format compact et accessible. Il embarque un processeur Intel Quad-Core associé à 8 Go de mémoire DDR5, extensible jusqu’à 32 Go, ce qui lui permet de gérer sans difficulté le multitâche, le travail collaboratif ou encore les serveurs multimédia. Ses quatre baies de disques acceptent aussi bien des HDD SATA III que des SSD, permettant de choisir entre capacité, performance ou silence selon les besoins de l’utilisateur.
Pour garantir des débits élevés, le NAS intègre deux ports 2,5 GbE, parfaits pour accélérer les transferts ou configurer une agrégation de liens. Il dispose également de deux emplacements M.2 NVMe, destinés à la mise en cache SSD afin d’améliorer la réactivité du système et des applications les plus exigeantes. Sous TOS 6, son système d’exploitation, le F4-424 propose une interface claire et une large sélection d’outils : synchronisation cloud, sauvegardes automatisées, partage sécurisé, hébergement de fichiers et même transcodage vidéo 4K.
Que ce soit pour stocker des photos, centraliser des documents professionnels, héberger un serveur Plex ou organiser un espace partagé pour une équipe, le F4-424 s’adapte facilement aux usages grâce à une approche modulaire et évolutive. Avec la promesse de TOS 7 à venir et une connectique complète, il constitue une solution durable pour optimiser son écosystème numérique et sécuriser ses données au quotidien.