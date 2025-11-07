Le Black Friday démarre fort chez Amazon avec une belle remise sur le Crucial T500 2 To. Ce SSD NVMe Gen4, compatible PC et PS5, voit son prix fondre de 32 % pour offrir des vitesses fulgurantes à ceux qui veulent booster leur stockage.
Le Crucial T500 2 To s'affiche à 139,14 € chez Amazon au lieu de 205,99 €, soit une baisse de 32 % par rapport au tarif habituel. C'est le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce SSD NVMe s'installe facilement sur un PC ou une PS5 pour booster les temps de chargement et augmenter l'espace disponible.
Le dissipateur intégré limite la chauffe lors des transferts soutenus, un vrai plus pour les usages intensifs, aussi bien pour le jeu que pour la création de contenu.
Un SSD NVMe accélère le lancement des applications grâce à des vitesses de lecture élevées. Le dissipateur thermique intégré réduit les risques de surchauffe, même lors de transferts prolongés. Il se positionne comme une solution pratique pour remplacer ou compléter un stockage interne classique.
Pourquoi choisir le Crucial T500 2To ?
Conçu pour les joueurs et créatifs, ce SSD NVMe Gen4 accélère le stockage et améliore la réactivité sur PC ou PS5.
✅ Les plus
- Vitesses de lecture jusqu'à 7 400 Mo/s et écriture jusqu'à 7 000 Mo/s pour des transferts rapides
- Jusqu'à 1,44 million d'IOPS pour des accès instantanés aux fichiers volumineux
- Dissipateur thermique intégré pour limiter la chauffe lors d'usages intensifs
- Compatibilité PlayStation 5 avec installation simple
- Un mois d'abonnement à Adobe Creative Cloud offert
❌ Les moins
- Non compatible avec les systèmes PCIe Gen3 pour obtenir les performances maximales
- Le dissipateur peut limiter la compatibilité dans certains PC portables fins
Une grande capacité pour tous vos usages
Le SSD Crucial T500 de 2 To trouve sa place dans un ordinateur de bureau ou une console de jeux. Il améliore le confort d'utilisation en diminuant les temps d'attente lors de l'ouverture de fichiers ou du lancement de jeux gourmands. Sa compatibilité avec la PS5 simplifie le stockage de jeux volumineux, sans se soucier de l'espace disponible à chaque nouvelle installation.
Ce modèle inclut un dissipateur thermique, ce qui aide à maintenir des performances stables même lors d'usages intensifs. Les transferts de fichiers volumineux ou les sessions de création vidéo deviennent plus fluides, sans ralentissement lié à la température. Le format M.2 facilite l'intégration dans la plupart des configurations récentes, tout en restant discret et silencieux.
Un stockage rapide à un tarif compétitif
Amazon propose le Crucial T500 2 To à 139,14 €. Son format compact et sa gestion thermique efficace conviennent à ceux qui cherchent une solution simple pour stocker et transférer des fichiers lourds, sans compromis sur la fiabilité.
Ce modèle s'adresse à un usage quotidien, aussi bien sur PC qu'en extension pour une console, là où la rapidité d'exécution et la stabilité restent des critères recherchés.
