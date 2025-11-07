Le Crucial T500 2 To s'affiche à 139,14 € chez Amazon au lieu de 205,99 €, soit une baisse de 32 % par rapport au tarif habituel. C'est le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce SSD NVMe s'installe facilement sur un PC ou une PS5 pour booster les temps de chargement et augmenter l'espace disponible.

Le dissipateur intégré limite la chauffe lors des transferts soutenus, un vrai plus pour les usages intensifs, aussi bien pour le jeu que pour la création de contenu.