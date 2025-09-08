Avec plus de 22 millions d’utilisateurs répartis dans 134 pays, pCloud s’est imposé comme l’un des leaders du stockage sécurisé en ligne. Basé en Suisse, le service repose sur une infrastructure robuste et des normes de chiffrement élevées, sans compromis sur la confidentialité.

Les données sont stockées dans des centres européens certifiés, avec un chiffrement TLS/SSL lors des transferts et une option pCloud Crypto pour chiffrer les fichiers côté client. Depuis sa création, aucune faille de sécurité majeure n’a été constatée, ce qui renforce la fiabilité du service dans le temps.

Compatible avec tous les OS (Windows, macOS, Linux), les smartphones iOS/Android et même le Web, pCloud vous permet de sauvegarder, synchroniser ou partager facilement vos fichiers depuis n’importe quel appareil. Les 20 Go gratuits suffisent largement pour stocker des documents, photos ou vidéos en toute sécurité.