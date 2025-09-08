pCloud souffle ses 12 bougies et vous fait un joli présent : 20 Go de stockage gratuits à vie pour tout nouvel utilisateur. Une offre rare dans l’univers du cloud, disponible jusqu’au 22 septembre seulement.
Pour fêter son anniversaire, pCloud propose une promotion inédite : un compte avec 20 Go de stockage à vie, sans frais cachés, pour toute nouvelle inscription entre le 8 et le 22 septembre. C’est l’un des rares services cloud à offrir une telle capacité gratuite, de manière permanente et sans limite de durée.
Contrairement aux solutions habituelles où le stockage gratuit dépasse rarement 5 Go, pCloud offre ici quatre fois plus d’espace, sans aucune obligation de passer à un plan payant. Il suffit de créer un compte via le site officiel de pCloud pendant la période de l’offre pour en bénéficier.
Pourquoi s’inscrire dès maintenant à pCloud ?
- 20 Go gratuits, à vie
- Pas besoin de carte bancaire
- Cloud suisse 100 % sécurisé
Un cloud privé, chiffré, sans abonnement : le pari gagnant de pCloud
Avec plus de 22 millions d’utilisateurs répartis dans 134 pays, pCloud s’est imposé comme l’un des leaders du stockage sécurisé en ligne. Basé en Suisse, le service repose sur une infrastructure robuste et des normes de chiffrement élevées, sans compromis sur la confidentialité.
Les données sont stockées dans des centres européens certifiés, avec un chiffrement TLS/SSL lors des transferts et une option pCloud Crypto pour chiffrer les fichiers côté client. Depuis sa création, aucune faille de sécurité majeure n’a été constatée, ce qui renforce la fiabilité du service dans le temps.
Compatible avec tous les OS (Windows, macOS, Linux), les smartphones iOS/Android et même le Web, pCloud vous permet de sauvegarder, synchroniser ou partager facilement vos fichiers depuis n’importe quel appareil. Les 20 Go gratuits suffisent largement pour stocker des documents, photos ou vidéos en toute sécurité.
Une bonne raison de changer de service dès septembre
En cette rentrée 2025 où nos vies numériques sont de plus en plus mobiles, profiter d’un cloud sécurisé sans abonnement, sans limite de durée et sans engagement, c’est un luxe devenu rare.
L’offre pCloud est valable uniquement du 8 au 22 septembre : ne ratez pas ce cadeau, il ne se représentera peut-être pas de sitôt.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité