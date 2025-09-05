Du 25 août au 6 septembre 2025, pCloud propose ses formules Familiales à Vie avec des réductions allant jusqu’à -60 %. Contrairement aux abonnements classiques, un seul paiement suffit pour profiter d’un espace cloud sécurisé et partagé par jusqu’à 5 utilisateurs. Chaque membre dispose de son propre espace personnel, idéal pour organiser fichiers scolaires, documents de travail et photos de famille.

Voici les formules proposées :

Une offre pensée pour celles et ceux qui veulent préparer la rentrée avec une solution durable, fiable et sans frais récurrents.