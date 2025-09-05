À l’occasion de la rentrée scolaire, pCloud lance une offre exclusive sur ses formules Familiales à Vie. Vous pouvez obtenir jusqu’à 10 To de stockage cloud sécurisé, utilisable par 5 personnes, pour un tarif unique sans aucun abonnement. C’est la solution idéale pour organiser et protéger durablement fichiers, photos et documents de toute la famille, dès cette rentrée.
L’essentiel à retenir sur cette offre cloud à vie
Du 25 août au 6 septembre 2025, pCloud propose ses formules Familiales à Vie avec des réductions allant jusqu’à -60 %. Contrairement aux abonnements classiques, un seul paiement suffit pour profiter d’un espace cloud sécurisé et partagé par jusqu’à 5 utilisateurs. Chaque membre dispose de son propre espace personnel, idéal pour organiser fichiers scolaires, documents de travail et photos de famille.
Voici les formules proposées :
- Le Plan Familial 2 To à 399 € au lieu de 890 €
- Le Plan Familial 5 To à 589 € au lieu de 1469 €
- Le Plan Familial 10 To à 1 049 € au lieu de 2249 €
Une offre pensée pour celles et ceux qui veulent préparer la rentrée avec une solution durable, fiable et sans frais récurrents.
3 raisons d’adopter pCloud dès maintenant :
- Stockage à vie : une fois payé, vous ne payez plus jamais
- pCloud Pass Premium inclus : sécurisez également vos mots de passe
- erveurs sécurisés en Suisse : confidentialité maximale garantie
Une solution cloud sans abonnement, fiable et durable
À la différence de la plupart des services cloud, pCloud adopte un modèle simple : un seul paiement pour un accès à vie. Pas de renouvellement annuel ni de frais cachés, ce qui en fait une solution transparente et économique sur le long terme.
Compatible avec Windows, macOS, Linux, mais aussi Android et iOS, pCloud permet d’accéder à ses fichiers depuis n’importe quel appareil. Les fonctionnalités avancées comme la synchronisation sélective, la sauvegarde automatique ou encore le partage sécurisé apportent une vraie flexibilité à l’usage quotidien.
L’avantage du plan Familial : plus qu’un simple stockage
Avec cette offre spéciale rentrée, pCloud ne se contente pas d’ajouter de l’espace dans le cloud. Les formules Familiales à Vie permettent jusqu’à 5 utilisateurs de profiter chacun d’un espace personnel dédié, tout en partageant une capacité commune de 2 To, 5 To ou 10 To.
Ce fonctionnement offre un vrai confort : chaque membre de la famille peut organiser ses fichiers sans interférer avec les autres, qu’il s’agisse de documents scolaires, de photos ou de vidéos. Le tout reste protégé par un chiffrement de haut niveau et accessible depuis n’importe quel appareil.
✅ Notre avis sur l’offre pCloud Familiale à Vie
Avec ses réductions allant jusqu’à -60 %, pCloud propose une alternative solide aux abonnements cloud traditionnels. La possibilité de partager un espace de 2 To, 5 To ou 10 To entre 5 utilisateurs, chacun avec son propre compte, rend l’offre particulièrement attractive.
Pour celles et ceux qui souhaitent investir une bonne fois pour toutes dans une solution fiable, économique et sécurisée pour la famille, cette opération rentrée coche toutes les cases. Un choix judicieux pour protéger et organiser ses fichiers sur le long terme.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité