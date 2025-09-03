pCloud est une solution suisse de stockage en ligne reconnue pour sa sécurité et sa simplicité d’utilisation. Photos, documents scolaires, vidéos ou fichiers professionnels : vos données restent accessibles partout dans le monde, avec un hébergement sur des serveurs hautement sécurisés situés en Suisse et au Luxembourg.

Avec cette offre Familiale à Vie, vous évitez des frais d’abonnement mensuels ou annuels qui finissent par peser sur le budget. Un seul paiement vous garantit un espace partagé jusqu’à 10 To, utilisable par 5 personnes, avec la tranquillité d’esprit d’une solution fiable et durable.