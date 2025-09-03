Avec la rentrée, pCloud met en avant une offre taillée pour ceux qui veulent sécuriser durablement leurs fichiers. Jusqu’à 60 % de réduction sont appliqués sur les plans Familiaux à Vie, permettant d’obtenir 2 To, 5 To ou même 10 To de stockage cloud sans aucun abonnement mensuel.
L’offre pCloud Familiale à Vie : du stockage durable à prix réduit
Pour la rentrée scolaire, pCloud met en place une promotion limitée valable jusqu’au 6 septembre 2025. Cette offre concerne ses plans Familiaux à Vie, accessibles pour un maximum de 5 utilisateurs, chacun disposant de son propre espace personnel. Trois formules sont proposées : 2 To, 5 To et 10 To, avec jusqu’à 60 % de réduction par rapport aux tarifs habituels. Un paiement unique suffit pour garantir un stockage cloud sécurisé et pratique, utilisable partout et sans aucun abonnement mensuel.
🔥 3 atouts clés de l’offre Familiale pCloud :
- Un paiement unique, sans abonnement ni renouvellement
- Jusqu’à 5 utilisateurs avec leur espace personnel dédié
- Stockage sécurisé en Suisse et au Luxembourg avec chiffrement avancé
Un service de stockage cloud premium sans contrainte
pCloud est une solution suisse de stockage en ligne reconnue pour sa sécurité et sa simplicité d’utilisation. Photos, documents scolaires, vidéos ou fichiers professionnels : vos données restent accessibles partout dans le monde, avec un hébergement sur des serveurs hautement sécurisés situés en Suisse et au Luxembourg.
Avec cette offre Familiale à Vie, vous évitez des frais d’abonnement mensuels ou annuels qui finissent par peser sur le budget. Un seul paiement vous garantit un espace partagé jusqu’à 10 To, utilisable par 5 personnes, avec la tranquillité d’esprit d’une solution fiable et durable.
Quelle formule choisir selon vos besoins ?
Trois offres sont proposées durant cette opération spéciale Fête Nationale :
- 1 To + pCloud Pass Premium GRATUIT à 199 € au lieu de 674 € (soit -70%)
- 2 To + pCloud Pass Premium GRATUIT à 279 € au lieu de 838 € (soit -67%)
- 10 To + pCloud Pass Premium GRATUIT à 799 € au lieu de 2129 € (soit -62%)
Que vous soyez un utilisateur modéré ou que vous ayez besoin de stocker des volumes massifs, le tarif à vie est vite rentabilisé dès la deuxième année d’utilisation.
✅ Notre avis sur pCloud à vie avec Pass Premium
pCloud frappe très fort avec cette opération estivale. Offrir du stockage cloud sécurisé à vie + un gestionnaire de mots de passe premium, à un tarif unique et sans engagement, fait de cette offre une des meilleures alternatives au cloud mensuel traditionnel.
Si vous cherchez à protéger durablement vos fichiers et vos données personnelles sans frais récurrents, c’est le moment parfait pour investir. Cette solution allie tranquillité, économies et sécurité.