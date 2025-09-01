À l’occasion de la rentrée scolaire, pCloud propose une réduction spéciale sur ses plans Familiaux à Vie. Profitez jusqu’à 60 % de remise sur votre espace de stockage cloud (2 To, 5 To ou 10 To), valable pour un maximum de 5 utilisateurs. Plus besoin d’abonnement mensuel : un paiement unique suffit pour conserver vos fichiers en toute sécurité, année après année.
L’essentiel sur cette offre spéciale rentrée
Du 25 août au 6 septembre 2025, pCloud propose ses plans Familiaux à Vie avec jusqu’à 60 % de réduction. Un seul paiement vous garantit un espace de stockage cloud sécurisé et accessible à vie, pour vous et jusqu’à 4 autres membres de votre famille. Chaque utilisateur dispose de son propre espace personnel, idéal pour gérer séparément documents scolaires, photos ou fichiers professionnels.
Voici les 3 formules disponibles :
- Le Plan Familial 2 To à 399 € au lieu de 890 €
- Le Plan Familial 5 To à 589 € au lieu de 1469 €
- Le Plan Familial 10 To à 1 049 € au lieu de 2249 €
C’est l’offre parfaite pour ceux qui veulent sécuriser leurs données numériques sans engagement mensuel, avec la fiabilité de serveurs hébergés en Suisse.
Pourquoi cette offre pCloud vaut vraiment le coup ?
- Un seul paiement, pour toute la vie : aucun abonnement mensuel à gérer
- Jusqu’à 5 utilisateurs inclus : chacun profite de son espace personnel dédié
- Fiabilité suisse : chiffrement avancé et confidentialité respectée
Le pack idéal pour toute la famille
Avec cette promotion, pCloud ne se limite pas à vous offrir du stockage supplémentaire. Les plans Familiaux à Vie permettent jusqu’à 5 utilisateurs de profiter chacun de leur propre espace personnel, tout en partageant une capacité commune de 2 To, 5 To ou 10 To.
Chaque membre peut organiser ses fichiers en toute autonomie, que ce soit pour les cours, le travail ou les photos du quotidien. Grâce au chiffrement de bout en bout et à une synchronisation fluide entre appareils, vos données restent accessibles partout et toujours protégées. Une solution pérenne et économique pour accompagner toute la famille sans factures mensuelles.
Des fichiers accessibles partout, pour toujours
pCloud s’adapte aux besoins de toute la famille : stockage des devoirs, sauvegarde des photos de vacances ou partage de documents de travail. Compatible avec Windows, macOS, Linux ainsi qu’avec Android et iOS, le service accompagne vos usages au quotidien.
Avec des formules allant jusqu’à 10 To à vie, chacun profite d’un espace personnel sécurisé et synchronisé sur tous ses appareils. L’interface intuitive, les sauvegardes automatiques et les options de partage renforcent la simplicité d’utilisation, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité.
✅ Notre avis sur l’offre pCloud spéciale Rentrée
Avec ses réductions allant jusqu’à -60 %, pCloud confirme son statut de référence dans le stockage cloud à vie. Les plans Familiaux offrent un avantage unique : un seul paiement et jusqu’à 5 utilisateurs qui profitent chacun d’un espace personnel sécurisé. C’est une solution pratique, durable et économique pour gérer ses fichiers à plusieurs sans abonnement mensuel. Pour ceux qui veulent préparer la rentrée avec une alternative fiable et simple à long terme, cette offre mérite clairement d’être saisie.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité