Du 25 août au 6 septembre 2025, pCloud propose ses plans Familiaux à Vie avec jusqu’à 60 % de réduction. Un seul paiement vous garantit un espace de stockage cloud sécurisé et accessible à vie, pour vous et jusqu’à 4 autres membres de votre famille. Chaque utilisateur dispose de son propre espace personnel, idéal pour gérer séparément documents scolaires, photos ou fichiers professionnels.

Voici les 3 formules disponibles :

C’est l’offre parfaite pour ceux qui veulent sécuriser leurs données numériques sans engagement mensuel, avec la fiabilité de serveurs hébergés en Suisse.