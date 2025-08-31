En pratique, CyberGhost se révèle idéal pour les amateurs de Netflix, Disney+ ou encore BBC iPlayer : certains serveurs sont même spécifiquement optimisés pour le streaming, avec des vitesses constantes et un déblocage fiable. Les téléchargements P2P sont eux aussi facilités grâce à des serveurs dédiés, ce qui en fait une option polyvalente pour un large public.

La sécurité n’est pas en reste : le chiffrement AES-256, la présence d’un kill switch et une stricte politique de non-conservation des journaux garantissent une navigation protégée. Jusqu’à 7 appareils peuvent être connectés simultanément, ce qui permet de partager l’abonnement avec toute la famille.

En résumé : CyberGhost s’adresse à ceux qui veulent une expérience sans prise de tête, fiable pour le streaming et efficace pour la protection de la vie privée, le tout à un tarif très compétitif (2,19 €/mois avec l’offre de rentrée).