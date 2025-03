Antivirus, Gestionnaire de mots de passe ou encore VPN font partie des fonctionnalités comprises dans la suite de cybersécurité Norton 360 Advanced. Cette solution fait, d'ailleurs, l'objet d'un test complet de la part de la rédaction de Clubic, avec une note de 9,3/10 en conclusion de cet avis indépendant.

La dimension familiale de cette suite est remarquable, avec jusqu'à 10 appareils connectés compatibles pouvant être simultanément équipés. Plus encore, face à de potentielles difficultés du quotidien, les specialists Norton vous aident à engager les démarches à suivre en cas d'usurpation numérique grâce à l'Aide à la Restauration de l'Identité.

Norton 360 Advanced et ses specialists sont tout aussi présents pour vous accompagner et gagner du temps en cas de vol de votre portefeuille. Particulièrement accompagnante, cette solution signée Norton intègre aussi une sauvegarde cloud de 200Go et le Dark Web Monitoring3. Cette fonctionnalité vous alerte en cas de détection de vos données personnelles lors d'une fuite en ligne.

En somme, si ces deux suites de cybersécurité Norton se présentent comme très complètes, la dimension familiale de l'abonnement comme des fonctionnalités incluses peut vous aider à faire votre choix.