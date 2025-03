Norton AntiVirus Plus est une solution idéale pour ceux qui recherchent une protection fiable et simple pour leurs appareils. En plus de bloquer efficacement les virus et malwares, il intègre un pare-feu intelligent qui surveille les connexions suspectes et renforce la sécurité du réseau domestique. Son gestionnaire de mots de passe permet de stocker et de sécuriser facilement ses identifiants, un atout précieux pour éviter les fuites de données. Avec une interface intuitive et des mises à jour automatiques, il assure une protection en continu sans nécessiter d’interventions complexes.

Si Norton AntiVirus Plus est performant pour une sécurité de base, il ne propose pas certaines fonctionnalités avancées comme un VPN ou un contrôle parental, réservés aux versions supérieures. Néanmoins, à ce tarif, il offre un excellent compromis pour ceux qui veulent une protection efficace sur 3 appareils, notamment pour un usage personnel ou familial léger. Cette promotion est donc une belle opportunité pour sécuriser ses données sans alourdir son budget.