Quel que soit votre appareil, se protéger contre la collecte de données par fingerprinting reste relativement simple en passant par une suite antivirus complète.

Bitdefender Ultimate Security fait justement partie de ces suites efficaces à la fois contre le suivi publicitaire, les malware, et autres menaces sur tous vos appareils. Pour cela, le logiciel inclut des agents qui bloquent les publicités et les trackers au niveau du système d'exploitation.

De quoi empêcher radicalement l'exposition des marqueurs qui servent aux annonceurs à constituer une empreinte leur permettant de suivre vos activités en ligne.

Sur smartphone (iPhone, Android), et autres appareils sur lesquels une action au niveau du système n'est pas possible, la suite Bitdefender Ultimate Security peut assurer un blocage tout aussi efficace, en faisant passer votre connexion internet par un VPN spécial disponible en illimité dans la suite. Le tout avec un choix parmi plus de 4 000 serveurs répartis dans une cinquantaine de pays. La suite est au-delà ultra-complète, avec une visualisation de votre empreinte numérique, et divers outils de protection de votre identité en ligne.