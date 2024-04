Obtenez jusqu'à -69% de réduction pour un plan d'abonnement à cette solution VPN

La dernière avancée en date du côté de chez Nord, c'est qu'il est désormais possible, aussi bien pour les plans d'abonnement Basic, Avancé que Premium, de connecter non plus 6, mais bien 10 appareils simultanément avec un seul plan d'abonnement. Voilà donc un atout supplémentaire pour le rapport qualité/prix de NordVPN d'une part, mais aussi pour votre confidentialité en ligne sur un grand nombre d'appareils simultanément. Avec NordVPN, dès l'offre Basic, vous bénéficiez d'applications pour les ordinateurs (Linux, macOS, Windows), les smartphones (Android, iOS), certaines Smart TV (Amazon Fire TV, Android TV, désormais Apple TV) mais aussi les tablettes. Si vous souhaitez vous passer de ces app' ou encore vous connecter directement via votre navigateur Web, vous pouvez en profiter pour équiper des appareils tels que certaines consoles de jeu, NAS ou encore routeurs. Vous pouvez aussi installer, sur vos navigateurs Web Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, les extensions disponibles.