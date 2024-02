Pour aider votre famille à renforcer son anonymat en ligne, ce VPN est tout trouvé

Figurant cette année encore parmi les meilleurs VPN, Surfshark VPN continue d'améliorer son contenu, comme en témoigne, dans notre avis indépendant chez Clubic, la récente hausse de la note globale attribuée à Surfshark VPN. Cette suite de cyberconfidentialité est gratifiée d'un excellent 9,2/10 en février 2024, ce qui est notamment justifié par la possibilité offerte par Surfshark, de connecter un nombre illimité d'appareils simultanément avec un seul abonnement. Ainsi, vous pouvez tout d'abord télécharger l'application disponible pour les ordinateurs sous Linux, macOS et Windows, les smartphones sous Android et IOS, certaines Smart TV (Android TV…) et les tablettes. Et cela, aussi bien pour vos appareils donc, que ceux de vos proches. N'hésitez donc pas à les inciter à gagner en anonymat en ligne en profitant en plus de cet achat à petit prix. Vous pouvez aussi connecter Surfshark VPN à divers autres appareils via votre navigateur Web par exemple, ou tout simplement internet (console de jeu, NAS, routeur…).