Avec Bitdefender et son antivirus, protégez votre PC à moindre coût pendant les soldes !

L'une des meilleures solutions antivirus du marché, avec un taux de détection et d'élimination, mais aussi un impact sur les performances primés et réévalués par divers audits indépendants, voilà ce que vous propose Total Security 2022 ! Cette suite est tout simplement au top pour dénicher de potentiels virus comme s'en prémunir, avec, en plus des protections spécifiques pour vos micros et webcams, ainsi que vos transactions bancaires ! En cette période de soldes, il y a de quoi apprécier ! Un anti-spam et un anti-traqueur sont également là pour vous aider à ne pas subir un flot continu d'annonces en ligne et consulter en toute sérénité vos mails sans craindre des tentatives de phishing.

Plus encore, avec Total Security 2022, vous bénéficiez d'un VPN permettant de naviguer incognito à raison de 200 Mo/jour, et accéder très facilement à vos services de streaming favoris même si le catalogue désiré n'est normalement pas disponible en France. Pour encore plus de sérénité, un gestionnaire de mots de passe est compris pour stocker ces précieuses données mais aussi vos aider, par exemple, à générer des mots de passe plus solides.