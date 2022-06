Soldes 2022 : l'excellent antivirus de chez Bitdefender est en promo en ce moment !

Enfin, un anti-spam, un anti-traqueur en ligne, un service de sécurité pour vos achats, ce qui est vraiment idéal en cette période de soldes, ou encore des protections spécifiques pour vos micros et webcams sont compris. Ajoutons qu'un gestionnaire de mots de passe, pour les enregistrer dans un espace sécurité et être alerté en cas de compromission, un nettoyeur de fichiers ou encore un contrôle parental et un géolocaliseur en cas de vol (sous Windows) sont inclus. En bref, l'une des meilleures solutions du marché décroche un excellent 9/10 dans notre avis Clubic 100% indépendant.