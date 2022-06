Protégez-vous des menaces en ligne avec cet antivirus à prix fracassé !

Difficile de tarir d'éloges à propos de Total Security 2022 tant cette suite est bien plus qu'un antivirus, et le tout en plus, sur jusqu'à 5 appareils simultanément avec une seule licence, qu'il s'agisse d'ordinateurs (macOS, Windows), smartphones (Android, iOS) et tablettes. Et pour commencer, attardons nous sur les multiples protections comprises dans cette solution. En effet, Bitdefender vous protège contre tous les types de virus, des traditionnels malwares en passant par les rançongiciels, mais aussi l'hameçonnage et les logiciels espions par exemple. Un pare feu réseau est également compris, de même qu'une protection spécifique pour vos micros, webcams et autres transactions bancaires. A l'approche des soldes d'été et, plus largement, des dépenses estivales, c'est encore plus de sérénité gagnée !

Profitez également, chez vous comme sur un Wi-Fi public, de l'opportunité de disposer d'un VPN sur tous vos appareils. Avec une capacité de 200Mo/jour/appareil (1Go max donc), accédez sans encombre à votre catalogue étranger de votre service de streaming favori, connectez-vous à votre banque depuis l'autre bout du monde ou encore évitez les publicités ciblées en un clin d'oeil !