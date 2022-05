Profitez de cette solution antivirus à petit prix pour contrer les malwares

Bitdefender Total Security 2022 cumule les qualités, à commencer par une protection en temps réel contre diverses menaces en ligne telles que les virus, les rançongiciels, les chevaux de Troie ou encore le phishing. Avec Bitdefender, c'est un allié de poids prêt à vous défendre que vous obtenez ! Plus encore, un pare-feu réseau permet de compléter votre cybersécurité, tandis que des protections spécifiques pour les réseaux sociaux ou encore vos achats en ligne sont incluses ! Comptez également sur un anti-spam efficace, de même que des protections dédiées à la prévention d'un piratage de votre micro ou encore votre webcam.

C'est donc parfait pour une sérénité décuplée, et cela, pour votre famille, puisque Total Security 2022 a le grand avantage de pouvoir équiper 5 appareils simultanément. Les ordinateurs (macOS, Windows) ainsi que les smartphones (Android, iOS) peuvent en profiter ! Et ne vous inquiétez pas, Bitdefender adapte au mieux sa solution antivirus à vos activités du moment afin d'avoir le moins d'impact possible sur vos machines. Comptez pour cela sur sa technologie Photon et 3 modes Film, Jeu et Travail. Ainsi, Total Seucirty 2022 détecte ce que vous êtes en train de faire et adapte son activité en conséquence.