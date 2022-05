Grâce à cet antivirus les menaces en lignes ne seront plus un problème pour vous

Plus encore, avec le gestionnaire de mots de passe pour stocker tous vos mots de passe, en générer de solides, être alerté en cas de compromission et surtout ne plus les oublier, voilà un outil très pratique au quotidien. Pour autant, malgré toute cette technologie, Bitdefender sait se faire discret grâce à Photon. Cette technologie détecte votre activité du moment et s'adapte grâce à 3 modes Film, Jeu et Travail.

Enfin, un nettoyeur d'ordinateur vous permet d'optimiser au mieux votre machine et gagner de la place sans difficulté. Comptez aussi sur un contrôle parental pour vos enfants, et même un environnement de secours pour vous préserver même face aux menaces les plus coriaces. Une suite vraiment très complète qui qui obtient l'excellente note de 9/10 lors de notre test 100% Clubic indépendant .