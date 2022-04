Difficile de trouver un antivirus à un meilleur prix

Pour 5 appareils de type ordinateur (macOS, Windows), tablette et smartphone (Android, iOS) simultanément, Bitdefender Total Security 2022 est la meilleure solution antivirus ! Ayez l'esprit léger quand vous naviguez en ligne, et bénéficier d'une protection de pointe, tout particulièrement pour empêcher les malwares de sévir sur vos appareils, mais aussi pour les performances. Bitdefender ne se contente pas de vous protéger contre les rançongiciels et le phishing, mais possède une offre optimale incluant la technologie Bitdefender Photon. Votre solution antivirus s'adapte ainsi à votre activité pour réduire son impact afin de favoriser, par exemple, votre jeu en cours ou bien le visionnage du dernier épisode de votre série préférée.

Être protégé sans voir votre ordinateur ramer, voilà une excellente idée ! Et pour encore plus de confidentialité, profitez des 200 Mo/jour de navigation en toute discrétion avec le VPN inclus. Eviter la collecte de vos données personnelles, de votre adresse IP ou de votre localisation tout en ayant accès, par exemple, aux catalogues de vos services de streaming du moment, c'est possible avec Bitdefender Total Security 2022.