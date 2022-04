Avec la recrudescence des cyberattaques, cet antivirus à prix cassé est la solution !

En plus, avec la technologie Bitdefender Photon, votre solution antivirus s'adapte à votre activité pour peser le moins possible sur les performances de vos machines. Des modes Film, Jeu et Travail sont ainsi disponibles. Vous comptez également sur une protection spécifique pour les transactions en ligne, une pare-feu pour votre réseau, et un VPN d'une capacité de 200 Mo/j pour naviguer incognito en ligne. Un outil idéal pour les amateurs de streaming qui peuvent aisément accéder aux catalogues étrangers de leurs services de streaming favoris tout en masquant leur véritables adresse IP et géolocalisation.

Enfin, une pléiade de fonctionnalités sont comprises dans Bitdefender Total Security 2022, avec notamment un nettoyeur de fichiers obsolètes et optimisateur de PC, un anti-spam, un gestionnaire de mots de passe, un double outil de protection du micro et de la webcam, un antivol permettant de géolocaliser votre machine et même un contrôle parental. Une suite idyllique qui obtient, en 2022 encore, l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .