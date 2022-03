Antivirus : jusqu'à 5 appareils protégés grâce à cette offre immanquable Bitdefender

Depuis 20 ans, Bitdefender ne cesse d'accroître la qualité de ses services, et sa suite Total Security en est l'incarnation. Tout d'abord, grâce à la solution antivirus, les ransomwares, les spywares, les virus plus classiques, le Cheval de Troie et autres tentatives de phishing, ne sont plus que des lointains souvenirs. C'est idéal pour sécuriser toutes vos activités en ligne, y compris vos transactions bancaires.

Plus encore, avec Total Security 2022, vous bénéficiez d'un VPN permettant de naviguer incognito à raison de 200 Mo/jour, et accéder très facilement à vos services de streaming favoris même si le catalogue désiré n'est normalement pas disponible en France. Pour encore plus de sérénité, un gestionnaire de mots de passe est compris pour stocker ces précieuses données mais aussi vos aider, par exemple, à générer des mots de passe plus solides.