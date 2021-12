Pour les suites cybersécurité de Bitdefender, fêtes de fin d'année riment avec prix cassés

Avec Bitdefender, c'est la cybersécurité qui prévaut, et la solution Total Security est la pour le démontrer. Equipez-vous d'un atout au quotidien pour protèger jusqu'à 5 appareils sous Windows, iOS, MacOS ou encore Android. Ainsi, les smartphones et ordinateurs bénéficient d'une des couverture les plus complètes du marché.

Tout d'abord, l'antivirus est idéal pour tenir à distance et éliminer les ransomwares, les spywares, les virus plus classiques à l'image du Cheval de Troie et autres tentatives de phishing. Vous bénéficiez également d'un VPN permettant de naviguer incognito à raison de 200 Mo/jour, d'un portefeuille pour stocker tous vos mots de passe mais aussi un anti-trackeur, un anti-spam. Ou encore une protection spécifique pour les webcams et micros, un pare-feu anti-intrusion, un contrôle parental, un outil de géolocalisation en cas de vol de votre appareil et un nettoyeur de PC.