Le Black Friday continue chez Bitdefender, le bon moment pour choisir un antivirus efficace !

Bitdefender est un grand nom du monde de la sécurité. L'éditeur distribue l'un des antivirus les plus plébiscités par la critique et au succès commercial retentissant. Pour son prix, c'est un excellent produit qui n'est pas chiche en fonctionnalités. En plus de l'antivirus, Bitdefender s'habille d'une poignée de modules qui viennent étendre les possibilités tout en gardant l'expérience simple. La suite de sécurité Total Security s'illustre tout particulièrement sur les menaces de type « zero day », les sites malveillants ou encore la remédiation des rançongiciels. Ajoutez à cela une excellente détection propulsée par le cloud et l'intelligence artificielle, et on obtient l'un des meilleurs antivirus de ces dernières années. Un produit à mettre entre les mains de tous et qui n'a fait que se bonifier depuis une reprise des attaques informatiques depuis le début de la pandémie.