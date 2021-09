Bitdefender Total Security : un excellent antivirus à -60%

Bien entendu, tout le monde sait que dès que l’on navigue sur Internet, on peut risquer d'être confronté aux problèmes liés aux virus, aux logiciels malveillants en tout genre, mais aussi aux différentes tentatives de phishing qui tentent de récupérer vos codes d’accès à vos comptes.

Inutile de dire que c’est un véritable fléau et que beaucoup y laisse des plumes, que ce soit des fichiers perdus ou de l’argent. Alors, outre les principes de précaution consistant à faire très attention aux sites que l’on visite et aux fichiers que nous téléchargeons sans oublier l’anticipation avec des sauvegardes régulières de ses fichiers les plus importants et de nos photos de famille, il faut se protéger.

Avec Bitdefender Total Security, vous allez apporter un niveau de sécurité très élevé. Et même si les meilleures protections du monde ont toute une faille, avec cette suite vous allez profiter de mises à jour permanentes pour être à l'affût des nouvelles techniques et les déjouer avant d’être atteint. Cet abonnement annuel vous permet pour seulement 32 € de sécuriser tous vos appareils, car sur un smartphone ou une tablette aussi on peut subir les foudres des pirates.

Bitdefender est recommandé par de nombreux experts et spécialistes en cybersécurité, car il est très efficace pour débusquer les logiciels malveillants et les failles de sécurité. De plus, son utilisation est quasiment transparente pour ne pas nuire aux performances de vos appareils.