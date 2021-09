Bon plan rentrée : l'excellent antivirus Bitdefender Total Security en réduction à -65%

Pour vous assurer une protection maximale et optimale, la suite Total Security de Bitdefender va surveiller vos appareils en tâche de fond. Il est particulièrement efficace pour détecter les menaces. Il a d’ailleurs été élu le plus efficace en détection par plusieurs experts au cours de ces 5 dernières années. Il va rapidement identifier tout type de menace et agir en fonction en bloquant les fichiers corrompus.

De plus, et afin de ne pas perturber vos activités, son travail est quasiment imperceptible pendant que vous utilisez votre machine. L’optimisation a été poussée au maximum pour avoir un impact le plus réduit sur les performances. Bitdefender Total Security n’utilise que le minimum de ressource nécessaire pour faire son travail efficacement sans vous perturber.

Grâce à cette formule en abonnement annuel, vous allez disposer d’une mise à jour permanente de sa base de connaissance afin de bénéficier des dernières découvertes de l’équipe Bitdefender. Cela vous assure une protection maximale au quotidien sans vous soucier de devoir lancer des mises à jour. Tout est automatisé pour vous simplifier la vie.