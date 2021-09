L'antivirus Bitdefender Total Security protège vos appareils avec une offre spéciale rentrée à -65%

Par ailleurs, Bitdefender propose deux autres forfaits un brin plus abordables mais forcément un peu moins complets. C'est par exemple le cas de Bitdefender Antivirus Plus à 16€ qui couvrira 3 ordinateurs. Quant à la formule Internet Security à 24€, elle octroie une protection avancée. Bref, c'est à vous de choisir selon vos besoins et votre budget en cette période de rentrée scolaire.