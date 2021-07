Bon plan antivirus : Bitdefender affiche un tarif irrésistible

Les protections antivirus deviennent toujours plus essentielles afin de protéger vos navigations en ligne, et plus seulement sur votre ordinateur. Smartphones et tablettes sont tous aussi sujets à de potentielles menaces dont il faut se prémunir, et Bitdefender est une solution de choix pour cela. N'hésitez plus et bénéficiez des services de l'un des meilleurs antivirus du marché pour seulement 32€ pour la première année au lieu des 79,99€ demandés habituellement, soit une réduction de 60% !

Et ces 48€ d'économisés ne font pas l'impasse sur le nombre d'appareils protégés, puisque jusqu'à 5 d'entre eux peuvent profiter de l'offre Bitdefender Total Security. De quoi naviguer sereinement pour toute la famille et ne plus craindre les virus, les spywares, les ransomwares et autres tentatives de phishing. De plus, l'installation est aussi bien compatible avec Windows, Android, iOS que macOS. Pas besoin de souscrire à plusieurs licences, tout est compris dans ce package.

Et si jamais vous n'étiez pas satisfait de ce service, vous disposez de 30 jours pour demander un remboursement auprès de Bitdefender.