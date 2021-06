Antivirus : l'offre Bitdefender à -60% est encore disponible

Avec Bitdefender, vous choisissez de sécuriser vos appareils avec une suite complète et performante. Total Security permet de sécuriser jusqu’à 5 appareils avec un seul abonnement. La suite comprend également l’optimisation de votre PC pour le garder à jour et maintenir ses performances au quotidien.

Mais sa fonction principale est de vous protéger des risques liés aux attaques de virus et de tous types de malwares qui peuvent parasiter votre quotidien et paralyser votre ordinateur ou pire, vous faire perdre des données importantes.

Bitdefender Total Security est souvent recommandé par la presse spécialisée et les experts en sécurité. Sa capacité de détection est très élevée sans pour autant que les performances de votre appareil n’en pâtissent. Son efficacité est au rendez-vous pour vous prémunir des risques. La mise à jour régulière de la base de connaissance permet de lutter efficacement contre les nouvelles menaces.

Pour seulement 32€, vous allez assurer vos arrières pour ne plus vous retrouver face à un ordinateur qui ralentit de plus en plus, jour après jour. Bitdefender Total Security surveille les logiciels malveillants et vous évite les tentatives de phishing qui deviennent de plus en plus fréquentes.