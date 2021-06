Antivirus Bitdefender Total Security : l'offre à -60% expire aujourd'hui

Avec Bitdefender Total Security, vous disposez d’une suite complète de protection offrant des performances élevées dans tous les domaines. Ainsi, la surveillance de votre appareil se fait en tâche de fond sans réellement nuire aux performances. De plus, la rapidité de détection des menaces et les mises à jour fréquentes vous permettent d’obtenir une sécurité de haut niveau.

De nombreux experts informatiques ainsi que la presse spécialisée recommandent souvent Bitdefender qui offre un excellent taux de détection des menaces que ce soit des virus, des spywares ou encore des ransomwares. Avec cette suite, vous allez également pouvoir protéger tous les autres appareils du foyer. Protégez-vous des tentatives de phishing également qui tente de vous extorquer vos identifiants de connexion ou de dérouter un paiement vers un faux site.

Un seul abonnement permet de protéger 5 appareils que ce soit un PC, un Mac ou encore une tablette ou un smartphone. De plus, la suite permet également d’optimiser votre PC pour le garder au top de ses performances et éviter de le voir ralentir un peu plus chaque jour. Le nettoyage des fichiers inutiles et temporaires sera effectués en tâche de fond.