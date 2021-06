Dernières heures pour profiter de l'offre Bitdefender Total Security à -60%

Actuellement, Bitdefender applique une promotion de -60% sur ses 3 formules. L'abonnement basique nommé Antivirus Plus est à 16€ et Internet Security à 24€. Mais bien entendu, il ne s'agit pas des forfaits les plus complets. C'est pour cela que nous préférons aller vers Bitdefender Total Security dont la première année est facturée à hauteur de 32€. Une hausse sera ensuite appliquée mais le renouvellement automatique est désactivable à tout moment. De plus, un remboursement intégral est possible au cours des 30 premiers jours suivant votre achat initial.

Si vous désirez protéger plusieurs appareils, sachez que vous n'aurez pas à souscrire à un abonnement supplémentaire. Car grâce à Bitdefender Total Security, jusqu'à cinq ordinateurs (Windows, Mac, etc), smartphones ou même tablettes tactiles pourront profiter de cette protection. Sachez aussi que le VPN Premium est à son tour plus abordable puisqu'il affiche un prix de 29,99€/an au lieu de 49,99€. C'est le moment idéal pour l'essayer !