Bon plan antivirus : bénéficiez de l'offre spéciale de Bitdefender

En effet, ce logiciel renferme également des petits ajouts qui viennent améliorer l'expérience générale sur vos appareils. Des modes Jeu, Film et Travail ont été introduits. Ainsi, Bitdefender détectera ce que vous êtes en train de faire pour ajuster les paramètres de votre ordinateur en conséquence. Il pourra désactiver des pop-ups, changer la luminosité de l'écran, couper des applications en arrière-plan et bien plus encore. Et avec la souscription adéquate, il servira même de VPN en vous permettant de surfer anonymement sur internet et en protégeant toujours plus vos données.