Bon plan antivirus : Bitdefender propose sa solution Total Security à prix imbattable

C'est une réduction à hauteur de 60% qui est appliquée sur toutes les formules Bitdefender en ce moment. Mais de notre côté, nous allons exclusivement évoquer l'abonnement Total Security utilisable sur cinq appareils différents pendant un an. La protection pourra être activée sur PC, Mac et mobiles (iOS, Android). Si vous êtes intéressé par le VPN Premium également mis en avant sur le site, vous devrez débourser 29,99€ supplémentaires au lieu de 49,99€.

Pour faire preuve d'une efficacité impériale, Bitdefender utilise l'intelligence artificielle. Elle lui permet notamment de détecter puis de bloquer toutes les menaces immédiatement et sans avoir besoin de votre intervention. Même les virus récents ne passeront pas entre les mailles du filet. La protection multicouche appliquée sécurisera durablement vos fichiers personnels (documents, photos, vidéos, etc) tout en repoussant les malwares et ransomwares les plus dangereux.

Les arnaques en ligne seront elles aussi gardées à bonne distance de vos appareils avec un blocage des sites internet peu fiables. Pour faire simple, Bitdefender est un antivirus qui ne laissera rien passer !