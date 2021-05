Bitdefender avance une offre choc sur sa suite Total Security

En plus de la protection multicouche qui sécurisera documents et autres fichiers personnels, Bitdefender empêchera aux tentatives de phishing de vous atteindre. Les sites internet menaçants seront systématiquement bloqués. Toutes vos transactions en ligne pourront être effectuées via un navigateur sécurisé afin de prévenir les risques de fraude. Enfin, l'antivirus détectera ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur pour adapter différents paramètres à cette activité. Par exemple, si vous jouez, il éliminera les pop-ups et mettra en pause certains programmes pour éviter de vous déranger.