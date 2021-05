Antivirus : sécurisez vos appareils au meilleur prix avec Bitdefender Total Security

Un bon plan parfait pour protéger vos données et vos appareils connectés à Internet, c’est ainsi que l’on peut résumer Bitdefender avec son offre Total Security proposée à 32€ seulement par an, soit une économie de 60% par rapport au prix de base qui est de 79,99€ et ce afin de ne plus négliger la sécurité de vos données personnelles.

Avec cette offre, vous allez pouvoir protéger jusqu’à 5 appareils avec un seul abonnement. Ainsi, PC ou tablette et même smartphone qu’ils fonctionnent sous Windows, macOS, Android ou iOS, sécurisez vos données de la manière la plus optimale possible.

La solution Bitdefender Total Security est reconnue par de nombreux experts et journalistes spécialisés comme étant une référence dans le monde des antivirus depuis plusieurs années. Elle vient d’ailleurs de décrocher une nouvelle fois une des récompenses les plus prestigieuses du marché pour la qualité de sa protection en recevant le prix "Outstanding Security Product" décerné par AV-Comparatives.