-50 % sur Bitdefender Total Security : une protection antivirus primée pour tous vos achats en ligne

Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup les mini-séries basées sur des faits réels (d'ailleurs, avez-vous déjà lu notre sélection des meilleures séries documentaires et historiques modernes ?). Et The Spy ne fait assurément pas exception à la règle. Divertissante et instructive, l'œuvre portée par Sacha Baron Cohen est maitrisée de bout en bout, s'assurant d'intéresser les amateurs d'espionnage et de drame réaliste.