Soldes Bitdefender : achats en ligne sans risque à -69%

La remise sur la formule en question est valable un an. Avec Bitdefender Total Security, vous pouvez économiser 55€ sur le tarif de base et un compte sera capable de sécuriser jusqu'à cinq appareils différents. Si vous souhaitez bénéficier de la protection Wi-Fi et du VPN en illimité, comptez 29,99€ supplémentaires pour cette période. L'antivirus est "satisfait ou remboursé" durant les 30 premiers jours et un service client est à votre écoute 24h/24.

Si Bitdefender est utilisé sur plus d'un demi-milliard de systèmes dans le monde, ce n'est pas pour rien ! Cet antivirus dispose de toutes les fonctionnalités essentielles pour protéger vos machines sans jamais les ralentir (grâce à des outils d'optimisation). Ainsi, la protection multicouche permet de sécuriser durablement tous vos documents, vos photos et vos vidéos sans la moindre concession. Et ce n'est pas terminé car les malwares ou encore les ransomwares seront tenus à l'écart de vos appareils.

De plus en plus fréquentes, les arnaques en ligne ne vous viseront plus via la protection anti-phishing de Bitdefender. Les sites internet peu fréquentés seront repérés puis directement bloqués par l'antivirus.