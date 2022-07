Profitez dès maintenant d'un antivirus gratuit grâce à Avira !

En plus, Avira vous équipe également afin de vous permettre de gagner en sérénité et faire respecter votre vie privée en ligne. Pour cela, des bloqueurs de publicités et de suivi du navigateur sont inclus. Cette dernière fonctionnalité évite que des firmes collectent vos pratiques et puissent cibler vos préférences. La navigation sécurisée, c'est aussi un bon moyen de vous éviter de mauvaises surprises en bloquant l'accès aux sites Web nuisibles avant leur chargement.

Enfin, pour des économies encore plus simples à dégoter, Avira inclut dans sa suite Free Security un comparateur de prix. Voilà un outil vraiment pratique pour optimiser votre pouvoir d'achat et réaliser de vraies bonnes affaires.