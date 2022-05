- 50% : c'est l'offre du moment sur cet antivirus dans sa version pro

Avira fait partie des firmes les plus mondialement réputées dans le domaine de la sécurité en ligne. Et pour conserver une telle place sur ce marché si concurrentiel, Avira propose notamment des solutions toujours plus adaptées aux besoins de chacun, de même que des tarifs abordables. Ainsi, pour les French Days, bénéficiez de -50% pour votre première année de souscription à Avira Antivirus Pro, soit 16,95€ l'année .

Un prix donc bien réduit par rapport au tarif standard de 34,95€, qui est celui auquel vous pourrez garder votre licence l'année suivante. Notez que la TVA est comprise dans le prix. Cette offre inclut également un renouvellement automatique que vous pouvez gérer directement sur votre compte Avira. Enfin, vous bénéficiez d'une belle garantie "satisfait ou remboursé" de 60 jours après votre achat.