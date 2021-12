L'excellent antivirus Avira Prime profite d'une belle remise pour une protection complète à petit prix

Idéale si vous possédez plusieurs appareils ou encore que vous souhaitez équiper votre entourage, Avira Prime permet d'installer sa solution antivirus sur 5 appareils différents, que ce soit des ordinateurs sous Windows ou macOS, des smartphones sous Android ou iOS, de même que des tablettes. Et l'une des forces de cette suite est bien évidemment son antivirus, idéal pour écarter les menaces telles que les ransomwares, spywares, phishing et tout autre type de virus lorsque vous effectuez des achats comme des transactions bancaires, surfez sur le Net ou encore consultez vos e-mails. Avira prend également plus de 150 app' en charge, s'appuie sur l'intelligence artificielle pour détecter les menaces les plus coriaces et vous évite également les tentatives d'hameçonnage.

Plus largement, cette offre Avira Prime se distingue par le VPN qui y est inclus. Vous pouvez ainsi troquer votre adresse IP réelle par une autre, qui vous permettra d'éviter que vos données personnelles ne soient collectées ou encore que vous soyez tracé. Avec Avira Prime, ce sont aussi des mises à jour logicielles régulières pour être à la pointe, rechercher les logiciels obsolètes dans votre appareil, et procéder à l'installation manuelle comme automatique des mises à jour.

Enfin, profitez du gestionnaire de mots de passe pour stocker vos identifiants dans un endroit sûr, utiliser un mot de passe maître pour accéder à tous les autres, générer des mots de passe solides, être alerté si un ou plus mots de passe de vos comptes en ligne sont exposés, de même que bénéficier d'une synchronisation sur tous vos appareils. Vous avez en prime l'opportunité d'installer toutes les applications Prime dédiées sur les appareils compatibles, afin de pleinement profiter des services de cette offre bien complète 3 en 1.