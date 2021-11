Vous cherchez un antivirus performant et peu cher ? Craquez pour l'offre Cyber Monday d'Avira

Avira est une suite de sécurité qu'on ne présente plus. Avec plus de 15 ans d'ancienneté, elle profite d'une excellente réputation chez les critiques comme chez les utilisateurs qui la connaissent d'abord de part son offre gratuite. Au fil des années, de nombreux modules se sont greffés à l'antivirus pour donner naissance à cette suite. Du VPN au gestionnaire de mots de passe, tout est fait pour que vous puissiez sécuriser tous les aspects de votre vie numérique.

Contrairement à Avira Free Antivirus, Prime ne fait aucun compromis avec un VPN au trafic illimité et de nombreux modules de protection et d'optimisation. N'oublions pas non plus Avira Mobile Security, une suite de sécurité complète exclusive à Android et iOS, même si elle sera plus limitée sur ce dernier. Pour dénicher des menaces émergentes, Avira s'appuie sur une base donnée interne régulièrement mise à jour mais aussi sur Cloud Protection Plus qui mélange intelligence artificielle et crowdsourcing pour vous protéger.