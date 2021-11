Antivirus pas cher pendant le Black Friday : pourquoi céder aux offres d'Avira jusqu'à -60% ?

Enfin, Avira Prime, est la solution la plus complète des trois offres présentées ici puisqu'elle peut bénéficier à 5 appareils simultanément et mettre en sécurité vos proches ou l'ensemble de vos appareils électroniques si vous en possédez de nombreux par exemple. Les fonctionnalités non exhaustivement présentées d'Avira Pro et Internet Security sont incluses dans Prime, et vous y ajoutez notamment une solution de confidentialité idéale : le VPN.

Un outil des plus pratiques pour naviguer incognito et contribuer, main dans la main avec l'antivirus, à ce que vous soyez le plus en sureté, même en vous connectant sur un Wi-Fi public par exemple. Optez pour un serveur de votre choix pour masquer votre adresse IP comme votre position réelle et faites fi des restrictions géographiques par exemple. Ajoutons enfin que pour les smartphones sous Android et iOS, Prime vous permet de bénéficier d'applications Premium spécifiques pour ces appareils.