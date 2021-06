Bon plan Avira : cet antivirus baisse son prix de 60% sur sa solution Avira Prime !

L'antivirus Avira se décline en trois formules bien distinctes. Mais dans le cadre de ce bon plan, nous allons spécifiquement évoquer l'abonnement Avira Prime et son prix réduit de -60%. La protection en question est valable pendant un an et peut s'étendre sur cinq appareils différents. Que ce soit sur un ordinateur ou un support mobile, l'application est agréable à parcourir et facile à prendre en main. Mais ce n'est pas le seul atout de notre antivirus du jour.

Commençons par la protection en elle-même qui s'applique aux achats en ligne, à la navigation sur internet et même aux transactions bancaires. Toutes ces activités seront pleinement sécurisées face à l'ensemble des menaces les plus récentes. Pour cela, des patchs et différentes mises à jour seront constamment appliqués pour garder la base virale à jour. Aucune manipulation de votre part ne sera requise dans ce domaine.

De plus, la suite intègre un dispositif spécialement dédié à la mise à jour automatique des logiciels et des pilotes de votre appareil afin de minimiser au maximum les risques qui peuvent l'affecter.

Autre point important, Avira n'impactera que très faiblement les performances de votre ordinateur. Il pourra donc rester ouvert sans provoquer des ralentissements ou des dysfonctionnements au niveau du système.