Avira : notre sélection des meilleures économies du mois

Enfin, si vous souhaitez une protection 100 % complète, tournez-vous vers Avira Prime. Comme ses deux consœurs, la solution est actuellement à -40 % sur le site de l'entreprise, faisant ainsi passer son prix à 59,99 €, au lieu de 99,95 €. Et cette fois, ce tarif vous permet de protéger jusqu'à 5 appareils, même mobiles (sous Android et iOS) pendant un an.

Avec Avira Prime, vous profitez premièrement de tous les services cités précédemment : Antivirus Pro, Password Manager Pro et Software Updater Pro. Mais la suite comprend bien d'autres fonctionnalités, destinées à renforcer votre sécurité en ligne. La solution prendra par exemple soin de vos smartphones, via l'application Mobile Security Pro, et vous aidera à effectuer vos achats en toute sérénité, grâce à Safe Shopping. Enfin, vous pourrez l'utiliser pour améliorer les performances de votre ordinateur : System Speedup vous permettra de nettoyer votre système et de le rendre ainsi plus rapide.