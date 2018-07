CyberGhost passe son offre d’abonnement à 2,75 euros par mois pendant 1 an

Des vacances sécurisées

Accédez à vos services de streaming préférés partout

Modifié le 19/07/2018 à 16h12

Si vous avez la chance de partir à l'étranger cet été, que ce soit en Espagne, au Maghreb ou ailleurs, CyberGhost vous permet de sécuriser vos données personnelles sur votre lieu de villégiature estival, et cela même sur les réseaux WiFi public. Le cryptage via la technologie 256-AES bit vous permettra de sécuriser votre activité, que ce soit vos conversations ou vos transactions en ligne. Et sur le net, comme vous le savez, on n'est jamais trop prudent.Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'éditeur vous propose de sécuriser jusqu'à 7 appareils, que ce soit sous Windows, Mac, iOS ou Android.En vous connectant aux serveurs de CyberGhost partout dans le Monde, vous pourrez ainsi profiter de vos séries, films ou chaines TV préférés où que vous soyez sans restriction de géoblocage. Et inversement si vous êtes en France, vous pourrez accéder aux catalogues étrangers des services de streaming US comme Netflix, Hulu, HBO Go ou Amazon Prime Video si bien sûr vous êtes abonnés à l'une de ces offres de VOD.Bref n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'offre à 2.75 euros par mois pendant 12mois, comme dirait l'autre :