Et un, et deux, et troisième offre à 2,75 par mois pendant 18 mois pour le VPN CyberGhost

On connaît la chanson

Netflix partout, géoblocage nulle part

Modifié le 13/07/2018 à 15h04

Vu que ce n'est pas la première fois que nous vous causons de cette offre, il parait évident que vous commencez à savoir de quoi il en retourne. En allant faire un tour sur la page dédiée, vous pourrez découvrir que l'abonnement aux services proposés par CyberGhost tombe à 2,75 euros par mois et ce, pendant une année complète.Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ces petits filous vous rallongent la sauce de six mois supplémentaires au frais de la princesse. Et comme un peu d'autopromo ne fait jamais de mal, allez donc faire un tour sur notre comparatif des VPN pour voir ce que vaut CyberGhost (spoiler, c'est plutôt pas mal).Mais pourquoi s'offrir les services d'un VPN mon bon Jamy ? Et bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, utiliser les services proposés par CyberGhost vous permettra d'anonymiser vos déplacements sur la toile, et protégera vos données personnelles grâce à l'utilisation d'algorithmes de cryptages et autres protocoles sécurisés. Et sur le net, on n'est jamais trop prudent.Le petit plus du VPN, c'est aussi de contourner le géoblocage opéré par certains services. Si ovus profitez de vos vacances pour aller faire un tour à l'étranger, vous ne pourrez pas accéder à votre compte Netflix français, ou aux programmes des chaines de TV de notre beau pays (et vous ne voulez pas manquer le dernier épisode de Plus belle la vie n'est-ce pas ?). CyberGhost, ou tout autre VPN vous permettra de faire fi de ce blocage, ce qui pourra s'avérer utile si jamais vous souhaitez regarder la final de dimanche tranquillement installé depuis votre île paradisiaque.