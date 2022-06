Après ExpressVPN, SurfShark et Hide.me, le VPN PIA se retire lui aussi d'Inde

Forcément, le VPN Private Internet Access encourage d’autant plus ces derniers à avoir recours à un réseau privé virtuel, afin qu’ils puissent « accéder à leurs comptes de médias sociaux, à leurs organes d'information, à leurs services de streaming, et plus encore, sans que le gouvernement les espionne ». Idéalement, il leur conseille aussi d'éviter les services dont les serveurs physiques se trouvent en Inde, sans quoi leurs données de navigation seront collectées et susceptibles d’être remises aux autorités.