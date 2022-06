Ces solutions antivirus profitent de remises en ce moment !

Avec la même protection antivirus que dans la gamme 360, Norton Antivirus Plus est vraiment idéal pour une couverture essentielle face aux menaces en ligne les plus diverses. Protégez votre ordinateur contre l'hameçonnage, les logiciels espions et autres rançongiciels ainsi que bien d'autres types de virus, y compris sous macOS. Et même si un virus parait trop difficile à éliminer par vous-même, faites confiance à Norton qui vous permet de bénéficier de l'aide d'un technicien au besoin.

Bénéficiez également d'une pare-feu réseau pour prévenir tout risque d'attaque dévastatrice et comptez sur le gestionnaire de mots de passe pour ajouter un coffre-fort performant à vos identifiants. Ainsi, Norton stocke pour vous ces données, vous permet d'y accéder à tout moment pour vous assurer qu'aucun mot de passe n'est compromis ou encore en générer de solides, et les retient pour vous. Enfin, sous Windows (hors Windows 10S), 2Go de stockage cloud sont inclus.